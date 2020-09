Lazio, Tufan saluta Muriqi: "Buona fortuna al mio bomber" - FOTO

All'interno di una squadra di calcio è molto facile stringere legami molto forti: si condividono gioie e dolori, ci si sacrifica tutti insieme per raggiungere l'obiettivo comune. Anche se hanno condiviso lo spogliatoio del Fenerbahce per un solo anno, Muriqi e Ozan Tufan sono diventati molto amici. Con il passaggio del kosovaro in biancoceleste, il centrocampista turco è rimasto senza il suo attaccante preferito ed ha scelto di salutarlo con una Instagram Story scrivendo: "Buona fortuna al mio bomber".