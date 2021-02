Lazio, giorno di foto ufficiale e Milinkovic scherza: "L'Oscar va a..."

LAZIO SOCIAL - Giornata di foto ufficiale per la Lazio di Simone Inzaghi. A Formello, la squadra ha posato con la divisa ufficiale che ha visto i componenti della rosa tutti tirati a lucido in abito elegante. Tra i più affascinanti c'è Sergej Milinkovic Savic che nel 2021 si sta esprimendo a ritmi impressionanti. Il serbo non ha perso l'houmor che lo contraddistingue da sempre e ha condiviso sui social una foto in posa. La didascalia che accompagna l'immagine è super divertente: "And the Oscar goes to...". La classica frase pronunciata durante la notte degli Oscar paragonando il suo look a quello dei divi di Hollywood. Dallo scatto, il numero 21 biancoceleste non sfigurerebbe affatto a Los Angeles o sul maxischermo.