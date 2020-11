Lazio, gli auguri di Veron a Mancini: "Sei stato uno dei più grandi talenti del calcio" - FT

Nel giorno del suo 56esimo compleanno, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha ricevuto anche gli auguri speciali del suo ex compagno di squadra, Juan Sebastian Veron. I due, ai tempi della Lazio, hanno stretto un forte legame di amicizia e lo testimonia il messaggio dell'argentino: "Buon compleanno Roberto Mancini ! Sei stato uno dei più grandi talenti del calcio italiano e ho avuto la fortuna di condividere la squadra con te. A parte questo, sono arrivato in Italia dalla tua mano e ho lasciato l'Italia come Giocatore. Tuo. Compagno. Leader. Fratello. Grande Amico. Grazie Di Tutto Roberto.. Auguroni"