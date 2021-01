Lazio, i social scatenati contro Gasperini: "Oggi niente mano di Bastos?" - FOTO

LAZIO SOCIAL - La Lazio batte l'Atalanta per 3-1 e la supera in classifica. Un successo netto quello delle aquile che hanno dominato i bergamaschi e hanno vendicato la sconfitta subita mercoledì in Coppa Italia. Un successo contro la Dea che era diventata ormai un tabù per e aquile che l'avevano sconfitta solo nella finale di Coppa Italia del 2019. Una sfida condizionata da veleni e polemiche per il fallo di mano di Bastos, sempre rimarcato dai nerazzurri. La vittoria ha scatenato i sostenitori biancocelesti che si sono scatenati sui social a colpi di meme e foto divertenti. Il bersaglio è ovviamente Gian Piero Gasperini. Il mister degli orobici, negli ultimi due anni, non ha perso occasione per attaccare la Lazio e i tifosi non lo hanno dimenticato. Le foto del fallo di mano di Bastos sono ovunque accompagnate dal messaggio "anche oggi è fallo di mano di Bastos". Non mancano poi le immagini del tecnico dei lombardi con la coppa in faccia, oppure la frase "Ammucchia Gasperì". Di seguito una carrellata dei meme più divertenti.