Lazio, il messaggio di Adekanye: "Pronto per la nuova stagione" - FOTO

Il suo acquisto non è ancora ufficiale, ma Adekanye sarà un nuovo giocatore della Lazio. L'ex attaccante del Liverpool, che ha assistito alla finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, si è svincolato a parametro zero dal club inglese. E si sta preparando in vista della prossima avventura in biancoceleste. Come testimoniato dalla foto pubblicata sul proprio account Instagram: "Sono pronto per una grande stagione", la frase che accompagna l'istantanea. Adekanye vuole farsi trovare pronto.

LAZIO, CANIGIANI SU ABBONAMENTI E SUPERCOPPA

CALCIOMERCATO LAZIO, CONCORRENZA PER LAZZARI

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE DEL SITO