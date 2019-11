Lazio, il siparietto tra Immobile e Lazzari: "Finalmente un cross giusto!" - FT

Una vittoria così non può che rendere gli animi dello spogliatoio della Lazio molto più distesi. E infatti, una volta usciti da San Siro, i giocatori biancocelesti hanno preso gli smartphone e sono corsi sui social ad esprimere la propria gioia. Ciro Immobile e Manuel Lazzari, per esempio, hanno dato vita ad un simpatico siparietto su Instagram, nato prima di tutto dal 'complimento' del bomber biancoceleste al suo assistman di serata: "Non ci posso credere, finalmente un cross giusto!". L'esterno ex Spal non ha tardato a rispondere a modo suo condividendo una foto in cui tiene in braccio Immobile: "Quanto c... pesi!". Ma è Ciro ad avere l'ultima parola nei commenti: "Domani portami la colazione a casa e impara le strade!". Segnali dallo spogliatoio, più unito che mai.

TUTTI I GOL DI CIRO IMMOBILE CON LA MAGLIA DELLA LAZIO

FORMELLO, LA RIPRESA ALLE 15

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE