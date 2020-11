Lazio, Immobile dice no alla violenza contro le donne - FOTO

Oggi, come ogni 25 novembre, ricorre la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Purtroppo le numerose iniziative non bastano a fermare i femminicidi, visto che solo nei primi 10 mesi del 2020 sono state uccise 91 donne (una ogni tre giorni). Per cercare di fermare questo tremendo fenomeno, Ciro Immobile si è attivato sui social per sensibilizzare tutti coloro che lo seguono. L'attaccante biancoceleste ha pubblicato una Instagram Story con il manifesto dell'Esercito Italiano riguardo questo tema. E' noto come le donne nella vita di King Ciro siano fondamentali (la mamma Michela, la moglie Jessica e le figlie Giorgia e Michela): proteggere loro e tutte coloro che sono a rischio è di fondamentale importanza per il bomber laziale.