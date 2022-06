Lazio, Immobile e Jessica super innamorati: le foto con il pancione

Sono giorni di pura vacanza per Ciro Immobile e Jessica Melena. La coppia sta trascorrendo dei giorni di relax in Sardegna al Forte Village con i suoi tre bambini: Mattia, Giorgia e Michela. I due però sono in attesa del quarto figlio e sarà proprio un maschietto come svelato recentemente da lady Immobile. Per l'occasione, Jessica sta filmando ogni momento della sua vacanza con il capitano della Lazio e poco fa ha pubblicato una splendida fotografia al mare dove Ciro le tocca il pancione pazzo di gioia. Tra i sorrisi e l'amore, Jessica e Immobile sono follemente innamorati e sono fortemente in trepidazione dell'arrivo del maschietto. Di seguito il post Instagram.