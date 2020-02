Lazio, Immobile: "Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo"

Ciro Immobile non ha segnato contro il Bologna. Il bomber biancoceleste si è trasformato in assistman lasciando a Luis Alberto e Correa le luci dei riflettori. L'attaccante ha indossato la fascia di capitano e da assoluto leader ha affidato ai social i suoi pensieri dopo il 2-0 che lancia le aquile in vetta alla classifica. "Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo" ha scritto su Instagram per testimoniare che il gruppo è super unito e punta deciso verso un sogno chiamato Scudetto.