Lazio, Immobile saluta Wilson: “Ciao grande capitano” - FOTO

Il mondo Lazio è in lutto per la scomparsa improvvisa di Pino Wilson. L'ex bandiera e storico capitano del club capitolino negli anni 70, si è spento questa mattina all'età di 76 anni. In molti hanno lasciato un ultimo pensiero per l'ex biancoceleste. Dopo il presidente Claudio Lotito, anche l'attuale capitano Ciro Immobile ha deciso di mandare un ultimo saluto. Il numero 17, miglior marcatore della storia della società, ha pubblicato una foto di Pino tra le Instagram stories aggiungendo: "Ciao Pino, grande capitano. Fai buon vaggio".