Lazio, in aeroporto Acerbi salta Farris con...un tunnel - VIDEO

Non è mai tempo di riposo in casa Lazio. Ogni momento è buono per allenare il fisico e mettere in pratica le mosse tattiche preparate in vista dei prossimi incontri, e in questo Francesco Acerbi è un professionista serio. Sempre dedito al lavoro e concentrato sul rendimento, l'ex centrale del Sassuolo non perde mai occasioni per dimostrare ai suoi allenatori – Inzaghi e Farris – di aver appreso tutte le indicazioni fornite in settimana. In quest'ultima in particolare, i due devono aver insistito particolarmente sui tunnel agli avversari per uscire da una situazione di pressing. Ed è proprio quello che ha fatto Acerbi: in aeroporto, nell'attesa di decollare verso Torino, con un piccolo pallone il Leone biancoceleste ha superato Farris con una cosiddetta “busta”, per poi lasciarsi andare a un'esultanza sfrenata. Il tutto è stato ovviamente ripreso da un compagno complice, e poi postato su Instagram: “Un tunnel non si nega a nessuno, neanche al mister in seconda”, queste le parole del 33, che può ritenersi fortunato del fatto che il vice di Inzaghi si sia accorto di lui quando già era corso il più lontano possibile. A fondo pagina il video pubblicato da Acerbi. Nel frattempo, la squadra è atterrata a Torino.

