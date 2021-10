Lazio, l’amicizia in un’immagine: l’abbraccio tra Luiz Felipe e Patric – FOTO

“Io, Luiz Felipe e Correa siamo migliori amici” . Le parole di Patric al termine di Lazio – Inter sono state chiare e hanno spiegato quanto accaduto in campo a fine partita tra il brasiliano e l'argentino. Luiz Felipe al triplice fischio si è recato dal suo amico Correa per un abbraccio che però si gli si è ritorto contro. Un gesto frainteso dallo stesso attaccante e non solo tanto da essere giudicato antisportivo e da essere punito con un rosso. Era semplicemente un abbraccio fra due amici che non condividono più la stessa maglia in campo e che in quella occasione hanno potuto rivedersi al di là del calcio. Un gesto di amicizia che forse troppo spesso viene accantonata per altri fattori ma che in realtà è fondamentale e alla base per la costruzione di un gruppo coeso. Con la speranza che il rapporto con Correa possa tornare come prima, la Lazio ha messo il punto sull'unica certezza: l'amicizia tra Luiz Felipe e Patric. Sui social il club ha condiviso la foto del loro abbraccio a fine partita. Frecciatina a qualcuno? Forse oppure, più semplicemente, voler mostrare che sul campo, oltre al far west, può esserci spazio anche per altro.



