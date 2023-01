Lazio, l'Olimpico si commuove e pulsa d'amore con l'iconica canzone - VIDEO

La Lazio ha entusiasmato l'intero Stadio Olimpico di Roma. Il freddo gelo del martedì sera è stato contenuto dal caldo amore dei suoi tifosi che hanno colorato l'atmosfera con delle emozioni incredibili. Ben 45.000 i sostenitori presenti nell'impianto capitolino, i quali hanno visto un duplice spettacolo davanti a loro: prima l'esibizione di Briga e poi il poker rifilato al Milan. Il cantante infatti, ieri sera si è esibito prima della sfida tra i biancocelesti e i rossoneri cantando My Way, ormai diventata simbolo e iconica canzone della Lazio e i suoi tifosi. "Farò quel che potrò per la mia Lazio", celebrano e intonano i sostenitori biancocelesti. Il cuore dell'Olimpico pulsava come mai prima d'ora, Briga, il controcanto, un'atmosfera paradisiaca e mozzafiato. La notte, le stelle e la Lazio. "Ci sono serate speciali che diventano 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊", recita il video social riportato qui sotto della società.