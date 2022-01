Lazio, l'omaggio della società al "The Boss" Stefan Radu - VIDEO

14 anni con l'aquila sul petto, 14 anni di Lazio, 14 anni di una bandiera come Stefan Radu. E' sempre più raro al giorno d'oggi avere la fortuna di avere in squadra un calciatore che diventa un simbolo, un esempio per i giovani, un professionista esemplare, un uomo spogliatoio. Tutto questo con gli anni e oggi è Stefan Radu che ha scritto pagine importanti della storia biancoceleste. La società in occasione di questo importante anniversario ha dedicato un video al numero 26, o meglio "The Boss" come lo chiamano tutti: "Dal debutto a Firenze fino ad oggi. Stefan Radu, il calciatore più presente nella storia della Lazio".