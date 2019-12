Lazio, la carica di Milinkovic: “Prepariamo l’attacco aereo!” - FT

Questa mattina, al termine dell’allenamento in quel di Formello, la Lazio si è recata all’aeroporto di Fiumicino per volare alla volta di Riyad, dove domenica è in programma la gara di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Sergej Milinkovic-Savic ha voluto caricare l’ambiente in vista di una gara che darà alla squadra vincente la possibilità di alzare al cielo il trofeo a qualche giorno dalla fine del 2019. Il ‘Sergente’ ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto scattata prima di iniziare il viaggio alla volta della capitale dell’Arabia Saudita, accompagnandola con un breve ma efficacissimo messaggio: “Prepariamo l’attacco aereo”.

Lazio, Piscedda: “Juventus arrabbiata, non sarà come in campionato”

Lazio, si vola verso la Supercoppa: la squadra è partita per Riyad - F&V

TORNA ALLA HOMEPAGE