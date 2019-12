Lazio, Piscedda: “Juventus arrabbiata, non sarà come in campionato”

Cresce l'attesa per domenica, quando andrà in scena la finale di Supercoppa tra Lazio e Juventus. Ai microfoni di Radiosei ha parlato Piscedda: "Difficile dire se la Juventus è favorita in ottica Supercoppa avendo giocato ieri, certamente avendo vinto avrà il morale alto. Il gol di Ronaldo dimostra una forza esplosiva sulle gambe fantastica, al di là dello stacco e dell'errore del difensore che ha dato la possibilità del terzo tempo. E' muscolarmente un fenomeno, ma anche un giocatore straordinario dal punto di vista tecnico. Anche contro la Lazio due settimane fa all'Olimpico mi è piaciuto molto, Ronaldo è sempre un top. Certamente, rispetto a quanto accaduto in campionato, vedremo una Juventus ancora più concentrata e rispettosa della Lazio. Saranno arrabbiati e motivati".

