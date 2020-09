Lazio, la famiglia di Muriqi entusiasta: "Orgogliosi di te" - FT

Vedat Muriqi sta per diventare un calciatore della Lazio. L'attaccante kosovaro, arrivato oggi in Italia, svolgerà domani le visite mediche e firmerà il contratto. Questa nuova avventura potrebbe essere un punto di svolta per il calciatore 26enne pronto a fare il salto di qualità. I familiari dell'ex Fenerbache hanno espresso tutta la loro soddisfazione tra le storie di Instagram. In particolare la moglie Edibe, il fratello Ensar e il cognato Erdi hanno scritto: "Orgogliosi". Le persone più care a Muriqi sono entusiaste per la nuova sfida di Vedat.