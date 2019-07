Lazio, la moglie di Luis Alberto allontana Siviglia: "Mi piace vivere a Roma"

LAZIO SOCIAL - Il futuro di Luis Alberto sarà alla Lazio. Il centrocampista spagnolo guiderà ancora la linea mediana biancoceleste. Il pressing del Siviglia può aspettare. Non è un segreto che l'andaluso, cresciuto con i biancorossi, spera un giorno di tornare a giocare al Ramón Sánchez Pizjuán. Al momento il ritorno nella Liga può aspettare e il numero dieci è stato tra i più brillanti nel ritiro di Auronzo di Cadore. Inzaghi punta tantissimo sull'ex Liverpool che vuole ripagare il tecnico. Anche la famiglia del talento iberico è ben inserita nella vita della Capitale. La moglie Patricia sui social racconta la sua quotidianeità per le vie di Roma. Insomma il ritorno a casa può aspettare come dimostra anche una storia di Instagram della stessa signora Luis Alberto. La bella mora ha attivato sul social la funzione "Fammi una domanda" rispondendo alle curiosità dei fan. Tra le tante c'è stato anche chi le ha chiesto se le piacesse vivere a Roma. Patricia ha risposto con un "certo" accompagnato da un cuore con la foto di lei e suo marito che baciano la Coppa Italia vinta a maggio. Insomma Siviglia può aspettare, il futuro di Luis Alberto è ancora con l'aquila sul petto.

