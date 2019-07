Calciomercato Lazio, il Lille studia il rilancio per Yazici: la situazione

La Lazio ha puntato Yusuf Yazici. Non è un mistero. Restano nebulosi i contorni della trattativa, del resto la Lazio opera così, silenziando gli interlocutori, chiedendo massimo riserbo agli agenti. Ma qualcosa filtra ed è importante per gli scenari futuri. Lotito e Tare, tramite l’aiuto di alcuni intermediari, stanno portando avanti l’operazione, l’accordo con Yazici c’è, manca quello col Trabzonspor che nelle ultime ore ha alzato un po’ la posta. Il motivo è semplice. Le notizie che arrivano dall’estero hanno convinto i turchi che le due principali pretendenti al proprio gioiello hanno (o avranno) parecchi soldi da spendere. Perché allora accontentarsi? La Lazio, se cedesse Milinkovic, avrebbe in cassa 90 e passa milioni di euro. Meglio ancora il Lille che con gli addii probabili di Pepé e quello possibile di Leão potrà contare su un budget che può andare dagli 80 ai 110 milioni. Il Trabzonspor ha alzato a 23-24 milioni la richiesta per Yazici, un modo strappare una cifra importante dalla cessione del proprio miglior giocatore. La Lazio ha capito il gioco, si fa forte della volontà del giocatore e punta a chiudere intorno ai 17-18 milioni, magari aggiungendo qualche bonus. La stessa cifra spesa per Correa un anno fa.

SPETTRO LILLE - Ma c’è un altro elemento che sta spingendo la Lazio ad accelerare le operazioni. Ed è proprio la prossima disponibilità economica del Lille. I francesi non hanno per nulla mollato la presa su Yazici e studiano un rilancio importante appena sarà ufficiale la cessione di Pepé che ora pare a un passo dall’Arsenal per 80 milioni di euro. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, i francesi sono pronti a mettere sul piatto quasi 20 milioni per il Trabzonspor e un contratto da 2 milioni a stagione per Yazici. Un rilancio che crea apprensione, anche perché è vero che il turco ha dato priorità alla Lazio e alla Serie A, ma non ha chiuso alle porte al Lille. Come fanno capire gli agenti del calciatore: “Noi aspettiamo l’offerta giusta per tutte le parti in causa”, questo il messaggio che filtra dall’entourage del classe ’97. La Lazio ha una posizione privilegiata, ma non blindata. Per questo a Formello studiano una strategia per difendersi dal ritorno del Lille. Yazici è l’obiettivo numero uno di Tare, considerato come l’erede tecnico e carismatico di Milinkovic. Ma i biancocelesti non sono soli, la gara per arrivare al traguardo va corsa fino in fondo.

