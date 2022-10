Lazio, la Serie A incensa Luis Alberto: "Vede cose che voi umani..." - FOTO

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il bellissimo assist di Luis Alberto per il gol di Zaccagni non è ovviamente passato inosservato. Il numero 10 laziale ha sfoderato la bacchetta e ha servito un passaggio perfetto che si è concretizzato con la rete dell'arciere. L'azione ovviamente non è sfuggita a nessuno, soprattutto alla Serie A che sul suo profilo Twitter ha scritto "Luis Alberto vede cose che voi umani non potreste immaginarvi".