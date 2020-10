Lazio, la società celebra Milinkovic: "Lo ha fatto di nuovo" - FOTO

Un Sergente sempre più decisivo, anche con la nazionale serba. Dopo la doppietta rifilata alla Norvegia, Milinkovic si ripete e segna anche nella partita di ieri sera con la Turchia. Più che buono il bilancio di questi giorni in Nazionale per Sergej, che ora può tornare a Roma e concentrarsi sugli impegni della sua Lazio. Che nel frattempo lo celebra sui social: "He did it again! Lo ha fatto di nuovo", ovviamente in riferimento al gol di ieri. La speranza è che il periodo d'oro di Milinkovic possa durare a lungo, anche e soprattutto in biancoceleste.