Lazio, la società suona la carica: "Il calcio sta tornando e noi..." - VIDEO

Un anno di costruzione, di sacrificio: questa è la musica che suonerà in questa stagione per la Lazio. Con l'arrivo di Sarri i biancocelesti hanno rappresentato molte difficoltà ad ingranare quella filosofia di calcio detta "sarrismo" del tecnico toscano. Avanti e indietro, ko, ritiro, e poi la forza di rialzarsi. La Lazio in queste 12 giornate di Serie A ha faticato molto, ci sono stati vari up and down conditi da anche un totale black out come quello arrivato a Bologna e a Verona. Dopo delle amare sconfitte però la Lazio si è rialzata ed ha messo in campo la giusta mentalità per trovarsi davanti prestazioni di alto livello. Adesso il campionato sta per ripartire dopo la sosta per le Nazionali e i biancocelesti dovranno trovare quella continuità che tanto richiede il mister Sarri. A suonare la carica, in vista dell'apertura delle porte del campionato è stata la società via social scrivendo: "Il calcio sta tornando, quello che abbiamo fatto finora" e a mostrarlo è proprio il video riportato sotto al post. Emozioni a suon di gol, bentornata Lazio.