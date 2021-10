Lazio, Lady Luis Alberto sui social: “Fiera di te”. Poi la battuta… - FOTO

Non è arrivato il gol e nemmeno l'assist, ma la prestazione di Luis Alberto resta molto positiva. Il centrocampista spagnolo, lanciato a sorpresa da Sarri dal primo minuto come mezzala, ha fornito una prova generosa e di sacrificio, è lui il calciatore che ha percorso più chilometri in tutta la partita. Il numero dieci biancoceleste ha raggiunto inoltre un importante traguardo: le 150 presenze nel massimo campionato italiano. Al termine del match contro la Fiorentina, Patricia si è complimentata sui social con suo marito: "Fiera di te, 150 partite in Serie A. Bravo amore". La moglie del Mago ha posato anche con il cartonato di Luis presente fuori allo stadio aggiungendo simpaticamente: "Il più vicino che sono stata a mio marito negli ultimi 5 giorni". Per via del ritiro imposto dalla società, infatti, i calciatori biancocelesti sono rimasti nel centro sportivo di Formello negli ultimi giorni.