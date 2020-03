Lazio, Leiva e il nuovo appello al Brasile: "Evitate il contatto!" - VIDEO

Lo aveva già lanciato qualche giorno fa un messaggio importante, Lucas Leiva, al suo paese di origine: il Brasile. Una nazione dove ancora non c'è il picco dei contagi, ma dove bisognerà prevenire per non doversi ritrovare a fronteggiare una crisi ancora più grave. Lo sa bene il centrocampista della Lazio che ieri, attraverso il profilo Instagram del Gremio, ha lanciato un nuovo appello. Rivolgendosi nuovamente a tutto il popolo brasiliano: "Qui siamo nell'occhio del ciclone, ma vedo che ci sono sempre più contagi anche in Brasile. Bisogna essere cosciente del pericolo. Fino a tre settimane fa giocavamo e ci allenavamo regolarmente, nessuno si aspettava uno scenario del genere: è stato tutto molto veloce. Il virus non ci ha dato il tempo. Mi appello al popolo brasiliano: evitate il contatto con le altre persone".