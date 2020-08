Lazio, Luis Alberto: "Stagione eccitante". E il Papu commenta..." - FOTO

Finalmente Luis Alberto, dopo tanti anni di sacrifici, salirà sul palcoscenico più importante d'Europa giocando la Champions League e lo farà con la maglia della Lazio. Il fantasista quest'anno si è conquistato l'attenzione di tutti grazie alle sue giocate magiche ed i suoi innumerevoli assist.

Lo spagnolo ha voglia di ripetersi anche nella prossima stagione e per questo si sta preparando con dedizione ad Auronzo insieme ai suoi compagni. Tramite un post su Instagram, il numero dieci ha sottolineato la grande voglia di tornare in campo per raggiungere traguardi importanti con l'aquila sul petto. Sotto al post è stato scritto: "Preparandomi per l'eccitante nuova stagione in arrivo". Tra i commenti si può scorgere quello dell'amico Papu Gomez che ha scritto: "Eccitante è vederti giocare".