Lazio, Luis Alberto vola con la famiglia a Parigi: destinazione Disneyland - FOTO

Ancora qualche giorno di riposo, poi dal 30 dicembre tutti a Formello per iniziare la preparazione alla prossima sfida di campionato: Brescia - Lazio del 5 gennaio. In molti hanno deciso di passare questi giorni con la famiglia, tra questi anche Luis Alberto che questa mattina ha preso un volo insieme alla moglie e ai figli per Parigi. Come testimoniano le Instagram Stories della compagna, Patricia, il fantasista spagnolo ha optato per la capitale francese dove si trova anche Disneyland: il parco divertimenti più amato dai bambini.

