Lazio, Luiz Felipe ritrova Correa: “Mi mancavi fratello” - FOTO

Il ritorno in campo di Luiz Felipe si avvicina ogni giorno di più. Il difensore brasiliano, dopo l'intervento alla caviglia svolto in Germania, è tornato nella capitale per rimettersi in forma. Il numero 3 biancoceleste svolge allenamento differenziati a Formello per smaltire l'infortunio al 100% e tornare a disposizione di Inzaghi. Luiz Felipe ha ritrovato anche il suo amico Correa con il quale ha pubblicato una foto tra le Instagram stories nella palestra di Formello con la descrizione: "Mi mancavi fratellino".