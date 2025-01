Lazio, Mandas esulta per il primo posto in Europa League: "Grande risultato" - FOTO

Una sconfitta all'ultima giornata non cancella l'ottimo percorso della Lazio in Europa League. Nonostante l'1-0 del Braga, la squadra di Baroni è rimasta salda al primo posto della classifica generale assicurandosi gli ottavi di finale saltando i playoff. Sul suo profilo Instagram Christos Mandas, a tutti gli effetti portiere di coppa, ha pubblicato alcuni scatti della serata in Portogallo esultando per l'ottimo lavoro svolto nella prima fase della competizione. "Grande risultato essere arrivati primi nel girone. Sempre Forza Lazio!", si legge. Di seguito il post.