Lazio, Marusic non si abbatte: "Tutti uniti per ripartire" - FOTO

Marusic sta diventando sempre più un punto fermo della Lazio di Inzaghi. Oltre ad essere un titolare inamovibile, gioca sempre con qualità e dedizione (come ha fatto ieri sera contro il Bayern Monaco sacrificandosi anche in difesa). L'esterno montenegrino, oltre a essere un punto di riferimento in campo, prova a esserlo anche fuori nei momenti di difficoltà. Su Instagram ha postato una foto cercando di risollevare il morale dell'ambiente laziale. Sotto la foto ha scritto: "Tutti uniti per ripartire! Forza Lazio".