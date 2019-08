Lazio, Mendieta ricorda il suo debutto in biancoceleste - VIDEO

Gaizka Mendieta verrà ricordato per sempre dai tifosi della Lazio come un rimpianto dorato. Lo spagnolo arriva a Roma nel 2001 con nel curriculum due finali di Champions League appena disputate (ma perse entrambe) e il riconoscimento di miglior giocatore del torneo, a cui andavano sommate due coppe in Spagna. Niente male, considerati anche i 48 milioni di euro spesi per acquistarlo dal Valencia. Eppure la sua storia con la Lazio non va come previsto e il flop risulta clamoroso. Nonostante ciò, negli anni Mendieta ha sempre dimostrato di essere rimasto affezionato al mondo laziale, e il suo post di oggi non fa eccezione. Tramite il proprio profilo Twitter, lo spagnolo ha pubblicato un video ricordando il giorno del suo debutto con la maglia biancoceleste: era il 21 agosto del 2001, e la Lazio batteva il Copenaghen 4-1 nel ritorno del preliminare di Champions League. Di seguito, ecco il post.

