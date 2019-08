Roma, Spinazzola ko in allenamento: Lazio a rischio?

LAZIO - ROMA - Problema al bicipite femorale sinistro per Leonardo Spinazzola. Fermatosi durante l'allenamento pomeridiano, il neo esterno della Roma salterà al 100% il debutto in campionato contro il Genoa. Come riportato da Sky Sport, lo staff medico giallorosso monitorerà le condizioni dell'ex Juve quotidianamente per stabilirne i tempi di recupero. Al momento, la sua presenza resta in forte dubbio anche per il derby contro la Lazio in programma fra due settimane.

