Lazio - Milan, Immobile attende Pioli: la carica della società - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma, oggi è il grande giorno. Sarà una giornata piena di adrenalina vista l'importanza del big match tra Lazio e Milan in programma alle 20:45. Per la partita valida per la 34° giornata di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri spera di agguantare una vittoria che possa essere pregevole per la corsa in Europa. Tra meno di un'ora la Fiorentina si scontrerà contro la Salernitana: una debacle dei viola sarebbe decisiva per la situazione in classifica. Stessa dicitura dopo la sconfitta della Roma contro l'Inter di Simone Inzaghi. Con una possibile vittoria e altrettanto sconfitta della Fiorentina, la Lazio oggi salirebbe in quinta posizione scavalcando i giallorossi e vedrebbe da più vicino anche la Juventus. Ecco che la società biancoceleste ha deciso di caricare la Lazio attraverso i propri canali social scrivendo: "Matchday" con l'urlo di Immobile che mette in guardia il Milan di Pioli.