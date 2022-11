Lazio - Monza, il film del match: Luka Romero in copertina

La vittoria dei biancocelesti raccontata dalla rubrica del club: dall'arrivo allo stadio alla festa sotto la Nord nel segno del baby...

La Lazio batte il Monza grazie al guizzo di Luka Romero. Un successo importante quello dei biancocelesti che volano al secondo posto in classifica e ora attendono la sfida contro la Juventus. Un match insidioso in cui i brianzoli se la sono giocata a viso aperto e hanno impensierito i capitolini. La società ha fatto uscire il solito Movie diviso in vari capitoli per rivivere la partita. Dall'arrivo all'Olimpico fino alle interviste post partita passando per la festa sotto la Nord con il baby argentino come copertina.