Lazio, non perderti d’animo e ascolta Milinkovic: “Dare il massimo…” - VIDEO

Si conclude con l’amaro in bocca la quarta giornata di Serie A per la Lazio, che ieri al Ferraris si è fatta beffare dalla Sampdoria. Gli ultimi minuti della gara sono stati fatali per i biancocelesti, Gabbiadini è riuscito a trovare la porta siglando la rete del pareggio. Un solo punto e grande rammarico per Sarri e i suoi ragazzi che però, nonostante la delusione, non hanno intenzione di mollare e sono determinati verso gli obiettivi prefissati. Sergej Milinkovic Savic, grande protagonista della sfida con un assist superlativo per il suo capitano, ha preso in mano la situazione e ha rivolto un messaggio alla sua armata e ai suoi tifosi. Queste le parole che accompagnano il post su Instagram: "Dare il massimo. Sempre. Forza”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, la delusione di Marcos Antonio: “Peccato aver..." - FOTO

DIRETTA MARATONA CALCIOMERCATO - Ultimo giorno dall'Hotel Gallia: Acerbi verso l'Inter