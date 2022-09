Lazio, la delusione di Marcos Antonio: “Peccato aver..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La gara di ieri al Ferraris tra Sampdoria e Lazio non ha portato l’esito sperato dai biancocelesti, che hanno fatto rientro nella Capitale solo con un punto. Il rammarico per il risultato è stato manifestato già ieri nell'immediato post gara da Cataldi, lo ha ribadito anche Mario Gila seguito da Marcos Antonio. Il brasiliano attraverso un post su Instagram ha voluto esprimere la sua delusione per come è andata la partita, ma nonostante tutto non ha perso di vista l’obiettivo. Questo il messaggio che accompagna gli scatti: “Peccato aver perso tempo così, testa alta. Andiamo avanti”

