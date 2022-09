Calciomercato Lazio, Kiyine valuta offerte in Serie A: in stand-by il Leuven

Fonte: Niccolò Di Leo e Marco Valerio Bava - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio è al lavoro per quanto riguarda il mercato in uscita, restano ancora molti esuberi da piazzare e tra questi rientra il nome di Sofian Kiyine. Il centrocampista marocchino, dopo settimane di corteggiamento del Gaziantep, è vicino al trasferimento al Leuven, squadra che milita nella massima serie belga. A bloccare per il momento l'operazione è il giocatore stesso che non avrebbe ancora dato il suo consenso, mettendo in stand-by la sua cessione. Kiyine, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha avuto dei contatti anche con alcuni club di Serie A, campionato in cui ha già giocato con le maglie di Chievo Verona e Venezia. La Lazio non ha fretta, ha un accordo con il Leuven per un trasferimento a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 2 milioni di euro e il mercato in Belgio termina tra cinque giorni. In queste ultime ore Kiyine valuterà tutte le offerte ricevute e, se non dovesse essere soddisfatto, farà ritorno in Belgio.