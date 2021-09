Lazio, Pedro: “Continueremo a lavorare, testa all’Europa League” - FOTO

La terza giornata di campionato non è positiva per la Lazio. I biancocelesti cadono a San Siro sotto i colpi del Milan. Prima sconfitta stagionale dunque per gli uomini di Sarri che avranno l'occasione di rifarsi già giovedì in Europa League contro il Galatasaray. Pedro, uno dei pochi a salvarsi nel match di ieri, ha analizzato la partita sui social. Di seguito il messaggio dell'esterno spagnolo: "Non è stato il risultato che volevamo ma continueremo a lavorare forte ed uniti per raggiungere gli obiettivi. Testa a Giovedì. Forza Lazio".