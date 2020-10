Lazio, Pereira su Instagram: "Siamo sempre pronti! E tu?" - VIDEO

Tra i tanti assenti di questa sera ci poteva essere anche lui, ma fortunatamente Andreas Pereira è risultato falso positivo e ha raggiunto in mattinata la squadra in Belgio per aiutare i compagni nella ostica partita di Champions contro il Bruges. Proprio nelle ore antecedenti al match, il giocatore ha postato un video sul suo profilo Instagram per presentare la partita e nella didascalia ha scritto: "Siamo sempre pronti! E tu?". Tutti i laziali questa sera saranno ancora più uniti del solito, pronti a tifare da lontano i loro beniamini contro ogni avversità. Pereira scalda i motori e darà il massimo se Inzaghi lo chiamerà in causa. Sicuramente lo spirito di partenza è quello giusto per fare bene.