Lazio, pomeriggio di riposo nella Capitale per Correa: “CAPUT MUNDI” - FOTO

Chiusa per il momento la parentesi Bayern Monaco, per la Lazio è già tempo di pensare al Bologna. Sabato alle 18 i ragazzi di Inzaghi volano al Dall'Ara. Prima però c'è chi si è concesso un pomeriggio di riposo come Joaquin Correa che ne ha approfittato per fare due passi nella città di Roma. El Tucu ha postato, sul suo profilo Instagram, uno scatto davanti al Colosseo, simbolo della Capitale italiana, commentando: "CAPUT MUNDI".