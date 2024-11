Lazio - Porto, è il "Matchday": la carica social della società - FOTO

Il palcoscenico europeo da sempre esercita un fascino inimitabile sui protagonisti che si apprestano a scendere in campo. Non fa eccezione la gara di questa sera, che vedrà affrontarsi Lazio e Porto in uno scontro che si prospetta infuocato. I biancocelesti hanno vinto tutte le gare di Europa League fino a questo momento, mentre gli ospiti hanno avuto fin qui un cammino più incerto. Tuttavia, in virtù del blasone e del prestigio del Porto in campo europeo, per gli uomini di Baroni si prospetta un test arduo, che però in caso di successo porterebbe un boost di fiducia ancora maggiore. La società, tramite i propri canali social, presenta la sfida di questa sera: "IT'S MATCHDAY"