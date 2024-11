Lazio - Porto, l'ultima volta era contro Conceição: il ricordo della società - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Non è la prima volta che Lazio e Porto si affrontano in gare europee. Nel 2002/03 il Porto di Mourinho travolse la Lazio in semifinale: 4 gol in Portogallo che i biancocelesti non riuscirono a ribaltare al ritorno all'olimpico. L'ultima volta, però, è più recente. Sedicesimi di finale 2021/22, la Lazio di Sarri affronta il Porto di meu amigo Conceição. Il ricordo, anche in questo caso, resta amaro. La Lazio perde 2-1 in trasferta e al ritorno, sempre a Roma, sarà solo pareggio. Di quella notte dell'olimpico però resterà indelebile il saluto dei tifosi all'allenatore Sergio Conceição. Il portoghese, visibilmente emozionato, ha ricambiato il saluto e l'affetto. La società ricorda l'accaduto sui proprio profili social.