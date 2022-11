Lazio, Provedel pronto a rialzarsi: “Lavorare per migliorare” - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi

Brutto ko prima della sosta per i Mondiali. La Lazio esce da Torino con le ossa rotte, ma la testa è già proiettata al futuro. Ne è convinto Provedel, che tramite il proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia per darsi la carica: "Sosta che serve per ricaricarsi, lavorare e migliorare. Così si riparte più forti, forza Lazio". Il portiere è stato convocato da Mancini per le due amichevoli dell'Italia.