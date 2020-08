Lazio, Reina riabbraccia Lucas Leiva: la reunion social - FOTO

Sei anni insieme non si scordano facilmente, sei anni di vittorie e titoli quelli che hanno condiviso Pepe Reina e Lucas Leiva con la maglia del Liverpool. Oggi il portiere spagnolo ha raggiunto i compagni in ritiro ad Auronzo e ha ritrovato il suo amico Lucas. I due si sono incontrati nella palestra del centro sportivo. Reina ha postato su Instagram la foto con il centrocampista brasiliano scrivendo: "Riabbracci davvero belli!! Inizia un nuovo percorso ricco di sfide e competizioni importanti. PRONTI VIAAA!!! Grazie per l’accoglienza!!!". Lucas Leiva ci ha tenuto dare il suo benvenuto all'estremo difensore ex Milan e Napoli con un tweet sul suo profilo ufficiale: "Benvenuto Pepe Reina! Riuniti". Sulle storie di Instagram invece ha scritto un breve messaggio per Pepe: "Benvenuto alla Lazio. Dopo tanti anni è un piacere giocare di nuovo con te".