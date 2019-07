Lazio, reunion a Fiumicino: Inzaghi incontra Corradi - FOTO

La Lazio è ormai partita per il ritiro di Auronzo di Cadore, i biancocelesti hanno preso un aereo dall'aeroporto di Fiumicino direzione Venezia. Ed è proprio al terminal del principale aeroporto di Roma che è andata in scena una particolare reunion: come dimostrato dalla foto pubblicata sui profili social ufficiali della Lazio, Simone Inzaghi ha ritrovato una sua vecchia conoscenza in biancoceleste, Bernardo Corradi. Una "carrambata" da aeroporto, che non poteva sfuggire ad una foto insieme.



CLICCA QUI PER GUARDARE IL TG DA AURONZO

CALCIOMERCATO LAZIO, INTRIGO JONY

CLICCA QUI PER LA HOME PAGE