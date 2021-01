Lazio - Roma, il figlio di Mihajlovic prende in giro Zaniolo: "Aristacca i social"

LAZIO SOCIAL - La Lazio demolisce la Roma annientandola per 3-0. La rete di Immobile e la doppietta di Luis Alberto non hanno lasciato scampo ai giallorossi che non sono praticamente mai stati in partita. Nonostante non fosse in campo, Nicolò Zaniolo è stato tra i più bersagliati nel post partita per la storia postata prima dell'inizio della gara. Tra le persone che lo hanno punto anche Dusan Mihajlovic, figlio di Sinisa e grande tifoso della Lazio. Il ragazzo, postando una storia con una foto del centrocampista giallorosso, ha scritto: "Aristacca i social". Ironizzando sulla decisione del calciatore di sparire da Instagram dopo i problemi avuti nella vita privata. Scelta rimangiata in questa settimana quando ha cercato di caricare compagni e tifosi. A giudicare dal risultato con scarsissimi risultati.