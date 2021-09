Lazio-Roma, la carica di Zaccagni dalla tribuna: “Forza Ragazzi” - FOTO

Il suo esordio nel Derby della Capitale è slittato causa infortunio, ma Zaccagni non perde l'occasione per restare vicino ai suoi compagni. L'ex fantasista del Verona, arrivato in biancoceleste nell'ultimo giorno di calciomercato e che tornerà a disposizione dopo la sosta Nazionali, è presente in tribuna d'onore allo Stadio Olimpico durante Lazio-Roma per assistere alla sfida. Il numero 20 ha pubblicato una foto del campo sulle sue storie Instagram caricando i suoi compagni a pochi minuti dall'inizio del big match.