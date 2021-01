Lazio - Sassuolo, la gioia di Immobile con tre ringraziamenti speciali - FOTO

C'era chi non credeva che Immobile potesse ripetere una stagione fantastica come quella scorsa. Ciro ha riposto alla sua maniera: con i fatti, con i gol. Quella di ieri contro il Sassuolo è la dodicesima rete in campionato del bomber biancoceleste che sta trascinando la squadra di Inzaghi nella corsa all'Europa. Il numero 17 di Inzaghi ha ricordato il successo contro i neroverdi pubblicando tre storie su Instagram con tre ringraziamenti speciali: il primo alla squadra per il supporto, il secondo a Marusic per l'assist e il terzo a sua moglie Jessica.

