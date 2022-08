Lazio, segna sempre Immobile: la dedica social della società - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

"Dov'eravavamo rimasti?". Questa è la domanda retorica fatta dalla Lazio su Twitter ai propri tifosi. Il riferimento, ovviamente, è al bomber Ciro Immobile. Il capitano ha firmato il gol vittoria contro il Bologna dimostrandosi ancora il re biancoceleste. Non è la prima volta che King Ciro va a segno alla prima di campionato: come sottolinea la pagina Opta, l'attaccante di Torre Annunziata, con la rete di questa sera, per la quinta volta consecutiva ha scritto il proprio nome sul tabellino alla prima gara stagionale. Come lui solo altri tre in Serie A: Roberto Muzzi, Andriy Shevchenko e Luis Muriel.