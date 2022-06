Lazio, si decide il 'Goal of the Season': al via la votazione finale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

I tifosi della Lazio hanno ancora un ultima votazione per decidere il 'Goal of the Season', la rete più bella dell'annata appena trascorsa. Quattro reti si contendono il premio: il mancino al volo di Pedro contro il Napoli, il colpo di tacco di Zaccagni al Do Dragao, il mancino piazzato di Milinkovic ai danni dell'Udinese e la serpentina di Felipe Anderson contro il Cagliari. 24 ore per decidere quali tra queste è la migliore marcatura della stagione biancoceleste. Si può votare tramite i sondaggi aperti sui canali social ufficiali.