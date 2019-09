Lazio, si vince e si perde “insieme”: il post della società - FOTO

“Together”. Si vince e si perde insieme, è lo spirito più nobile degli sport di squadra e quindi anche del calcio. Qualcosa non va in questa Lazio. È un'amnesia di gruppo che si trasforma in paura una volta che i ragazzi di Inzaghi rientrano in campo passando dagli spogliatoi. Quegli inspiegabili blackout che annebbiano la vista e appesantiscono le gambe hanno colpito chiunque, a Ferrara come a Cluj, nessuno escluso. Allora ai biancocelesti occorre fare amalgama. Diventare un corpo unico, allontanare tossicità e punti di rottura per uscirne più forti. La Lazio lo sa, domenica all'Olimpico la stagione torna al suo punto 0. Reset. Si riparte, insieme. “Together”.

